السعودية | الركن الكولومبي يجذب زوار معرض البُن السعودي بالداير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يُمثل الركن الكولومبي في معرض البُن الدولي السعودي 2025 بمحافظة الداير، أحد الوجهات البارزة التي تستقطب زوار المعرض، حيث يقدم تجربة فريدة لعشاق القهوة الكولومبية المختصة، بتنظيم من المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

ويستقبل الزوار في الركن الكولومبي الباريستا ريكاردو، الذي يقوم بتحضير القهوة الكولومبية المختصة وتقديمها للحاضرين، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن أنواع القهوة المعروضة ونكهاتها المختلفة.

وأوضح ريكاردو أن القهوة الكولومبية المعروضة في الركن هي منتج واحدة من 6 مزارع تحتوي على مليون شجرة بُن، وتنتج 22 صنفًا مختلفًا، والتي تقع ضمن محميات طبيعية تعنى بجودة البُن، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

وأضاف أن المزارعين الكولومبيين يفخرون بمنتجهم وسعيهم المستمر لتطويره، مشيدًا بحفاوة الاستقبال في منطقة جازان، ومحافظة الداير التي تشتهر بزراعة القهوة السعودية، مؤكدًا أن زيارته للمملكة هي الأولى له، وتقديره لاهتمام السعوديين بالقهوة الكولومبية.

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