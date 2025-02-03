شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. مستشفى قوى الأمن يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة إنجازًا نوعيًا بحصوله على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، الذي يعد الأبرز عالميًا في مجال المختبرات الطبية، مسجلًا نسبة تميز 99.5%.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة العمل الدؤوب والالتزام الصارم بمعايير الجودة والابتكار العالمية، وجهود الفريق الطبي والفني في المستشفى، بما يعكس الحرص على تقديم خدمات مخبرية دقيقة وموثوقة تخدم المريض بفاعلية.

ويُعد اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض معيارًا عالميًا للتميز في أداء المختبرات الطبية، ويهدف إلى تعزيز سلامة العمليات المخبرية ودقة النتائج.