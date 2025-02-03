شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: العديد.

مكة المكرمة: القنفذة والليث والعرضيات.

الباحة: القرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.

عسير: البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.



جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

أتربة مثارة على مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وعوالق ترابية على مكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتشهد العاصمة المقدسة وبحرة عوالق ترابية، تستمر حتى الساعة 11 صباحًا.



ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (2 – 5) كيلومترات.

أتربة مثارة

يُتوقع أن تشهد جدة والجموم والكامل وخليص وثول ورابغ أتربة مثارة تستمر حتى الساعة 11 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وارتفاع الأمواج في الأماكن السياحية.