شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة مصرية: لو دخلت سيدة أي مكان بالمملكة تجد الرجال ينهضون من أجلها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت مقيمة مصرية عن أكثر سؤال يوجه إليها “لماذا تحب المملكة كثيرا؟”.

وقالت المقيمة التي تدعي جهاد عبدالعزيز، في مقطع فيديو عبر منصة تيك توك: “ليس معني أني أحب المملكة أنني أكره مصر لكن هناك الكثير من الأشياء التي جعلتني أحب المملكة ومنها انه لا يوجد ضجيج وصافرات سيارات ولا تشغيل أغاني بصوت مرتفع”.

وأضافت: “لو هناك سيدة دخلت مكان وهناك رجال يجلسون تجدهم يقفوا ليجلسوها، كما أن السائلين في المملكة نادر تواجدهم، كما أنني إذا أردت عبور الطريق الجميع يقف ولا أتعرض للاصطدام كما في مصر ، وربما يتم توجيه شتيمة لي”.