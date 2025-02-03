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الحصيني: أجواء باردة جداً واحتمال تشكيل الصقيع غدًا على حائل وتبوك

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الحصيني: أجواء باردة جداً واحتمال تشكيل الصقيع غدًا على حائل وتبوك

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لأجواء يوم غد، الاثنين.

وقال الحصيني :”الاجواء و الحرارة المتوقعة غداً الاثنين فجراً الساعة”6″من باردة الى باردة جداً احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من حائل وتبوك”.

وتوقع أن تكوت الأجواء في الساعة”3″مساءً من لطيفة الى تميل للبرودة على معظم المناطق، وفي الساعة”9″ليلة الثلاثاء باردة على معظم المناطق.

ونوه بأن الأجواء في الساحل الغربي ستكون من معتدل إلى لطيف فجرا وحار نهاراً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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