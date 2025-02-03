شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء باردة جداً واحتمال تشكيل الصقيع غدًا على حائل وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لأجواء يوم غد، الاثنين.

وقال الحصيني :”الاجواء و الحرارة المتوقعة غداً الاثنين فجراً الساعة”6″من باردة الى باردة جداً احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من حائل وتبوك”.

وتوقع أن تكوت الأجواء في الساعة”3″مساءً من لطيفة الى تميل للبرودة على معظم المناطق، وفي الساعة”9″ليلة الثلاثاء باردة على معظم المناطق.

ونوه بأن الأجواء في الساحل الغربي ستكون من معتدل إلى لطيف فجرا وحار نهاراً.