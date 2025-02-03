السعودية | أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع 6 مذكرات تعاون بين وقف الشفاء الصحي وعدد من الجهات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع 6 مذكرات تعاون بين وقف الشفاء الصحي وعدد من الجهات؛ وذلك لتعزيز الشراكات بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الوقف، وفق رؤية تكاملية تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وَقَّع مذكرة التعاون الأولى من جانب وقف الشفاء الصحي الأمين العام للوقف الدكتور عبدالمحسن الحربي، ومن جانب تجمع المدينة المنورة الصحي الرئيس التنفيذي للتجمع عبدالرحمن الحربي؛ وذلك بهدف تقديم العلاج للمرضى من مستفيدي الوقف في مستشفيات التجمع، وفق الشروط المتفق عليها.

كما وقَّع الوقف مذكرة تعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، التي مثّلها رئيس الجامعة الدكتور صالح العقلا؛ وذلك لتعزيز التعاون في مجال التنمية الصحية الخيرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم البنية المؤسسية وتعظيم الأثر.

وفي إطار دعم الفئات الخاصة، وقَّع الوقف مذكرة تعاون مع مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة، بحضور مدير عام تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم، للاستفادة من العيادات الطبية بالمدينة التعليمية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية الصحية الخيرية.

كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تعاون مع غرفة المدينة المنورة، التي مثّلها رئيس مجلس الإدارة، مازن رجب؛ وذلك بهدف استخدام مرافق الغرفة لتنظيم الحملات الصحية والندوات التثقيفية، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي الدولي بمكة المكرمة، بحضور مدير مركز “ويلكير”، الدكتور محمد صديق؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال الصحي الخيري.

وفي الجانب القانوني، أبرم الوقف مذكرة تعاون مع مكتب أحمد بن هيثم للمحاماة، ممثلًا بمديره العام، أحمد بن هيثم بن عطية؛ وذلك لتقديم الاستشارات القانونية والدراسات المتخصصة لدعم أعمال الوقف.

من جانب آخر، اطّلع سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, وسمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز على معرض وقف الشفاء، الذي أُقيم على هامش المناسبة، حيث استعرض أبرز منجزات الوقف خلال العام الماضي 2024. كما استمع سموهما إلى شرح عن أهم مشروعات الوقف، من ضمنها مشروع التنسيق العلاجي، ومشروع الطب المنزلي، ومشروع التأمين الطبي، وشاهد الحضور فيلمًا بعنوان “صوت المستفيد”، تحدّث فيه المرضى الذين تكفّل الوقف بمصاريف علاجهم.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء، بحضور سمو أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من الجهات الداعمة لأعمال وقف الشفاء الصحي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط