السعودية | أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مشايخ وأهالي محافظة العيدابي، وذلك ضمن الجولة التي قام بها للمحافظة، رعى خلالها فعاليات “مهرجان عسل جازان” في نسخته العاشرة.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده واطلع عليه خلالها من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجيًا من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة، التي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد على أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية والحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات محافظة العيدابي من المشروعات الخدمية والعديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

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