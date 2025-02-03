شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مخالف استغل طفلًا في التسول واعتدى عليه بالضرب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، باستغلال طفل من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، والاعتداء عليه بالضرب.وجرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العام، والتنسيق مع الجهات ال عنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للطفل.