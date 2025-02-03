شكرا لقرائتكم خبر عن ”70 إلى 250 ريالًا“.. أسعار الأشمغة بالشرقية بعد قرار الزي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام