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شكرا لقرائتكم خبر عن ”70 إلى 250 ريالًا“.. أسعار الأشمغة بالشرقية بعد قرار الزي الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق المنطقة الشرقية حركة نشطة بعد تطبيق قرار الزي الوطني في المدارس الثانوية تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الشابة.
ورصدت ”اليوم“ آراء الطلاب وأولياء الأمور حول أسعار الأشمغة، والتي تراوحت بين 70 إلى 250 ريالًا.
وطالب حيدر علي - ولي أمر - أصحاب المحلات بعدم رفع الأسعار، مؤكدًا أن متوسط أسعار الأشمغة والغتر يتراوح بين 25 إلى 50 ريالًا، ونراها اغلى في بعض المحلات.
أكد الطالب محمود بو خضر أن الأسعار كانت مناسبة، حيث تراوحت بين 80 إلى 150 ريالًا، بينما أشار الطالب حمد القحطاني إلى أن الأسعار ”مناسبة“ مع ارتفاع في أسعار بعض المحلات.
فيما أعرب الطالب علي العاشور عن سعادته بإيجاد شماغ بسعر مناسب بلغ 65 ريالًا.
فيما أكد الطالب فهد الدوسري أن الأسعار لا تختلف عن السابق، حيث تتراوح بين 40 إلى 45 ريالًا للشماغ في.
وأوضح الطالب الحسن العواد أنه حضر برفقة والده لشراء ثوب وشماغ، حيث تراوح سعر الشماغ بين 80 إلى 120 ريالًا، بينما تراوح سعر الثوب بين 120 إلى 200 ريال.
أشار البائع يوسف الملحم، إلى أن أغلب الطلاب يقتنون الأشمغة التي يتراوح سعرها بين 70 إلى 100 ريال، بينما تتفاوت أسعار الأشمغة بشكل عام بين 50 إلى 500 ريال.
وأعرب ولي الأمر أنور الراشد عن سعادته بالتوجيه السديد، مشيرًا إلى أنه اصطحب أبناءه لشراء الأشمغة، ووجد أن الأسعار متفاوتة بين 100 إلى 250 ريالًا.
ورصدت ”اليوم“ آراء الطلاب وأولياء الأمور حول أسعار الأشمغة، والتي تراوحت بين 70 إلى 250 ريالًا.
وطالب حيدر علي - ولي أمر - أصحاب المحلات بعدم رفع الأسعار، مؤكدًا أن متوسط أسعار الأشمغة والغتر يتراوح بين 25 إلى 50 ريالًا، ونراها اغلى في بعض المحلات.
أسعار مناسبة
أكد الطالب محمود بو خضر أن الأسعار كانت مناسبة، حيث تراوحت بين 80 إلى 150 ريالًا، بينما أشار الطالب حمد القحطاني إلى أن الأسعار ”مناسبة“ مع ارتفاع في أسعار بعض المحلات.
فيما أعرب الطالب علي العاشور عن سعادته بإيجاد شماغ بسعر مناسب بلغ 65 ريالًا.
فيما أكد الطالب فهد الدوسري أن الأسعار لا تختلف عن السابق، حيث تتراوح بين 40 إلى 45 ريالًا للشماغ في.
وأوضح الطالب الحسن العواد أنه حضر برفقة والده لشراء ثوب وشماغ، حيث تراوح سعر الشماغ بين 80 إلى 120 ريالًا، بينما تراوح سعر الثوب بين 120 إلى 200 ريال.
تفاوت الأسعار
أشار البائع يوسف الملحم، إلى أن أغلب الطلاب يقتنون الأشمغة التي يتراوح سعرها بين 70 إلى 100 ريال، بينما تتفاوت أسعار الأشمغة بشكل عام بين 50 إلى 500 ريال.
وأعرب ولي الأمر أنور الراشد عن سعادته بالتوجيه السديد، مشيرًا إلى أنه اصطحب أبناءه لشراء الأشمغة، ووجد أن الأسعار متفاوتة بين 100 إلى 250 ريالًا.