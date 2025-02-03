شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يُدشّن مهرجان عسل جازان العاشر بمحافظة العيدابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" في نسخته العاشرة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع محافظة العيدابي، وذلك بساحة المركز الحضاري بالمحافظة، ضمن فعاليات موسم "شتاء جازان 2025".

وتجول سموه في أركان معرض العسل المتخصص الذي يشهد مشاركة 60 نحالًا يعرضون أكثر من 15 نوعًا من العسل عالي الجودة الذي تنتجه المنطقة، مطلعًا على مختلف الجهود لخدمة النحالين بالمنطقة وتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل من قبل مختلف الإدارات والجمعيات المتخصصة، فضلًا عن مشاركة أكثر من 15 جهة حكومية وجمعية تعاونية في المعرض. إكتفاء ذاتي

كما أطلق سموه خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع النحل في المملكة 2025 - 2030، حيث استعرض الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي، ملامح خطة الوزارة التي تهدف لرفع إنتاج العسل في المملكة ليصل إلى 14,000 طن وبلوغ 55% من الاكتفاء الذاتي، ورفع الإنتاجية المتوسطة للقطاع إلى 6,8 كيلوجرام للخلية في السنة، ورفع الاكتفاء الذاتي من خلايا النحل إلى 75%، كذلك إنشاء 5 تحالفات لتصنيع وتسويق منتجات النحل.

وأوضح أن خطة الوزارة تنطلق من منطقة جازان بوصفها أعلى مناطق المملكة إنتاجًا للعسل، بكميات إنتاج بلغت أكثر من 1000 طن، حيث أسهم في ذلك التنوع الطبوغرافي للمنطقة.

وتضمن حفل افتتاح المهرجان قصائد شعرية وعروضًا فلكلورية لفرقة الفنون الشعبية بالعيدابي، والأوبريت الفني "عسل جازان".

ويتضمن المهرجان الذي يستمر 10 أيام برامج وفعاليات متنوعة، ومشاركة الأسر المنتجة التي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية، إضافةً إلى ورش عمل ودورات تدريبية يقدمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جمعية النحالين بالمنطقة من أجل الارتقاء بصناعة إنتاج العسل ودعم النحالين.