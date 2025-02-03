شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح.. أتربة مثارة وعوالق ترابية على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وعوالق ترابية على مكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتشهد العاصمة المقدسة وبحرة عوالق ترابية، تستمر حتى الساعة 11 صباحًا.

ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (2 – 5) كيلومترات. أتربة مثارة يُتوقع أن تشهد جدة والجموم والكامل وخليص وثول ورابغ أتربة مثارة تستمر حتى الساعة 11 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وارتفاع الأمواج في الأماكن السياحية. ضباب على الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على المنطقة الشرقية، شبورة مائية ( ضباب خفيف ( على العديد، خلال ساعات الصباح الباكر ، حتى الساعة 8 من صباح الاثنين .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات . درجات الحرارة الصغرى سجلت الدمام 9 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة .

وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي :

- الدمام 9 درجات مئوية .

- مكة المكرمة 20 درجة مئوية .

- المدينة المنورة 12 درجة مئوية .

- الرياض 8 درجات مئوية .

- جدة 21 درجة مئوية .

- أبها 9 درجات مئوية .

- تبوك 4 درجات مئوية .

- بريدة 6 درجات مئوية .

- حائل 2 درجة مئوية .

- الباحة 9 درجات مئوية .

- عرعر 3 درجة مئوية .

- سكاكا 4 درجات مئوية .

- جازان 24 درجة مئوية

- نجران 10 درجات مئوية .

الخرج 7 درجة مئوية .

- المجمعة 6 درجات مئوية .

- وادي الدواسر 11 درجة مئوية .

- الدوادمي 6 درجات مئوية ..

- شرورة 12 درجة مئوية .