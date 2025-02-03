ترامب يقترح جمارك بنسبة 25% على السيارات الكندية والمكسيكية.. وتأثيرات متوقعة على السوق الأمريكي

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير لمجلة Car and Driver عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على السيارات المستوردة من الصين، وهي خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأمريكي، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.

وتعتمد العديد من شركات السيارات الكبرى، مثل جنرال موتورز، فورد، هوندا وتويوتا، على المصانع في كندا والمكسيك لإنتاج طرازات شهيرة، مثل شيفروليه إكوينوكس، وهوندا سيفيك، وهوندا CR-V، وتويوتا تاكوما؛ ما يجعل هذه الطرازات عرضة لارتفاع الأسعار.

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