السعودية | بنسبة (99.5%) .. مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بنسبة (99.5%) .. مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)

حقق مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة إنجازًا نوعيًّا بحصوله على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، الذي يعد الأبرز عالميًا في مجال المختبرات الطبية، مسجلًا نسبة تميز (99.5%).

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة العمل الدؤوب والالتزام الصارم بمعايير الجودة والابتكار العالمية وجهود الفريق الطبي والفني بالمستشفى، بما يعكس الحرص على تقديم خدمات مخبرية دقيقة وموثوقة تخدم المريض بفاعلية.

يُذكر أن اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض يعد معيارًا عالميًّا للتميز في أداء المختبرات الطبية، ويهدف إلى تعزيز سلامة العمليات المخبرية ودقة النتائج.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط