السعودية | أكثر من 21 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل في مكة خلال 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 21 ألف جلسة غسيل كلوي خلال العام الماضي 2024م، وذلك تلبية لاحتياجات المرضى من المواطنين والزوار وقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن قسم الغسيل الكلوي مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة، ويعمل به طاقم طبي وتمريضي مؤهل يقدم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى، مع الحرص على ضمان راحتهم في أثناء تلقي العلاج.

وأفاد أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة التنفيذية للمستشفى وجميع العاملين لتقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين صحة المرضى وتعزيز جودة حياتهم.

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