شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وفاة الرئيس الأسبق السيد هورست كولر.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الأسبق السيد هورست كولر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الأسبق السيد هورست كولر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الأسبق السيد هورست كولر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولركما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وفاة الرئيس الأسبق السيد هورست كولر.
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