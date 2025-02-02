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ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج

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واس - الرياض  0 تبليغ

ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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