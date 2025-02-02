شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام