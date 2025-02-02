شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
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