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شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. تفاصيل انعقاد مؤتمر "القدرات البشرية" أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -؛ ينظم برنامج تنمية القدرات البشرية النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) تحت عنوان "ما بعد الاستعداد للمستقبل".
ويأتي ذلك خلال الفترة 15 - 16 شوال 1446هـ الموافق 13 - 14 أبريل 2025م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بالشراكة مع وزارة التعليم التي تنظم المعرض الدولي للتعليم (EDGEx ) بالتزامن مع إقامة المؤتمر خلال الفترة 15 - 18 شوال 1446هـ الموافق 13 - 16 أبريل 2025م في مدينة الرياض.
كما سيتناول ترسيخ القيم لتعزيز النمو والتطور لبناء مجتمعات مترابطة، إلى جانب تكريس جهود الأفراد والمجتمعات من خلال تهيئة الشراكات والفرص لصناعة حلول مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل.
وثمّن وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - للمؤتمر.
وأشار إلى أن المعرض الدولي للتعليم ( EDGEx ) يعد فرصة لتطوير الشراكات العالمية بهدف تعزيز جودة التعليم ورفع تنافسيته عالميًا.
وبين أن المعرض سيتيح للجامعات المحلية والدولية والشركات الرائدة استعراض أفضل التقنيات والممارسات والبرامج التعليمية المبتكرة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في منظومة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي المؤتمر بنسخته الثانية استمرارًا للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى التي أُقيمت في فبراير 2024م، بحضور ومشاركة أكثر من 10,000 زائر، وأكثر من 300 متحدث شاركوا في 102 جلسة حوارية.
وكذلك توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكثر من 40 جهة محلية ودولية بإجمالي استثمارات في قطاعات تنمية القدرات البشرية بلغت 3.9 مليارات ريال.
هذا إلى جانب إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التبادل المعرفي بين الجهات التعليمية المشاركة، واستعراض قصص النجاح لمنظومة التعليم، كما يستهدف عقد اتفاقيات استراتيجية مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية والمعرض الدولي للتعليم ( EDGEx ) من خلال زيارة الموقع بالضغط هنا.
ويأتي ذلك خلال الفترة 15 - 16 شوال 1446هـ الموافق 13 - 14 أبريل 2025م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بالشراكة مع وزارة التعليم التي تنظم المعرض الدولي للتعليم (EDGEx ) بالتزامن مع إقامة المؤتمر خلال الفترة 15 - 18 شوال 1446هـ الموافق 13 - 16 أبريل 2025م في مدينة الرياض.
تسخير الإمكانات لتنمية القدرات البشريةويركز المؤتمر في هذه النسخة على تسخير الإمكانات لتنمية القدرات البشرية عبر أحدث الوسائل التقنية لتوفير بيئة للتعلم مدى الحياة ومواجهة التحديات العالمية.
كما سيتناول ترسيخ القيم لتعزيز النمو والتطور لبناء مجتمعات مترابطة، إلى جانب تكريس جهود الأفراد والمجتمعات من خلال تهيئة الشراكات والفرص لصناعة حلول مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل.
وثمّن وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - للمؤتمر.
تنمية مستقبل القدرات البشريةوأكد أن انعقاد النسخة الثانية منه يأتي تأكيدًا على أهمية تسخير الجهود وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعارف في ظل المتغيرات العالمية بمختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المعرض الدولي للتعليم ( EDGEx ) يعد فرصة لتطوير الشراكات العالمية بهدف تعزيز جودة التعليم ورفع تنافسيته عالميًا.
وبين أن المعرض سيتيح للجامعات المحلية والدولية والشركات الرائدة استعراض أفضل التقنيات والممارسات والبرامج التعليمية المبتكرة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في منظومة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
استقطاب أكثر من 12,000 زائرويستهدف المؤتمر استقطاب أكثر من 12,000 زائر، من بينهم خبراء ومختصون في مجالات تنمية القدرات البشرية، واستضافة أكثر من 300 متحدث عالمي من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر في العالم بالعاصمة الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة.
ويأتي المؤتمر بنسخته الثانية استمرارًا للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى التي أُقيمت في فبراير 2024م، بحضور ومشاركة أكثر من 10,000 زائر، وأكثر من 300 متحدث شاركوا في 102 جلسة حوارية.
وكذلك توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكثر من 40 جهة محلية ودولية بإجمالي استثمارات في قطاعات تنمية القدرات البشرية بلغت 3.9 مليارات ريال.
اتفاقيات استراتيجية مع كبرى المؤسساتوسيتضمن المعرض الدولي للتعليم ( EDGEx ) الذي تنظمه وزارة التعليم، مشاركة أبرز الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، وإقامة عدد من الفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية والبرامج التعليمية في منظومة التعليم في المملكة.
هذا إلى جانب إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التبادل المعرفي بين الجهات التعليمية المشاركة، واستعراض قصص النجاح لمنظومة التعليم، كما يستهدف عقد اتفاقيات استراتيجية مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية والمعرض الدولي للتعليم ( EDGEx ) من خلال زيارة الموقع بالضغط هنا.