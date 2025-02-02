شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس سوريا يبحثان أوجه العلاقات ومستجدات الأحداث والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية