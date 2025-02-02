شكرا لمتابعة خبر عن طالب يوجه رسالة للعالم بالإنجليزية تعبر عن اعتزازه بالزي الوطني بالمدارس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر طالب في أحد المدارس الثانوية بالمملكة عن فخره واعتزازه بارتداء الزي الوطني الذي ألزمت وزارة التعليم، طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد به.

وقال الطالب خلال لقاء على قناة الإخبارية، ” نحن نعتز ونفخر بهويتنا كسعوديين وبقرار ولي العهد”، مضيفا: “كنا نطبق ذلك في المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس وحاليا نطبقه يوميا”.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن بدء تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الحكومية والأهلية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك إنفاذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتماشيًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القيم والانتماء الوطني بين الطلاب.

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بدء تطبيق الزي الوطني السعودي في مدارس المرحلة الثانوية