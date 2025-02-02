شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة من الخميس المقبل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره له، عن تعرض بعض مناطق المملكة لنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج من الخميس المقبل، بمشيئة الله.

وأوضح التقرير إلي أن حركة لرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، ثم تمتد إلي مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلي أن ارتفاع الأمواج سكون من الخميس المقبل، حتي يوم السبت، على مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وأفاد التقرير أن المركز يعمل على مراقبة مستجدات الحالة المتوقعة وإصدار التقارير اللازمة لها.

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