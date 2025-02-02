شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعتمد لائحة جديدة لاحتساب درجات تقييم المعلِّمين بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمدت وزارة التعليم، لائحة جديدة كليًّا لتقييم أداء شاغلي الوظائف التعليميَّة من المعلِّمين والمعلِّمات، وذلك من 1- 5 حسب 8 نماذج تشغيليَّة، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مخرجاته.

وتهدف اللائحة التي اعتمدتها الوزارة إلى تقدير الإنجازات والمحافظة على المواهب، وتفعيل برامج الحوافز والمكافآت، والتعاقب الوظيفي، ودعم المسارات الوظيفيَّة، وتطوير آليَّة النقل والتَّرقية، وتحديد الاحتياجات التدريبيَّة.

وصنَّفت الوزارة عناصر التقييم إلى 11عنصرًا اشتملت على أداء الواجبات الوظيفيَّة والتفاعل مع المجتمع المهني، وأولياء الأمور والتنويع في استراتيجيات التَّدريس، وتحسين نتائج المتعلِّمين، وإعداد وتنفيذ خطَّة التعلُّم، وتوظيف تقنيات ووسائل التعلم المناسبة، وتهيئة البيئة التعليميَّة والإدارة الصفيَّة.

وتضمَّنت اللائحة، احتساب درجات التقييم من 1-إلى 5، من خلال 8 نماذج تشتمل على أداء جميع عناصر العمليَّة التعليميَّة ابتداء من المعلِّم إلى مدير المدرسة والموجِّه وحتَّى مدير إدارة التعليم، كما تضمَّنت اللائحة الجديدة العديد من الجدارات كالقدرة على تحمُّل المسؤوليَّة الفرديَّة لتحقيق الأهداف، والقدرة على العمل بشكل جماعي، والمحافظة على علاقات جيدة داخل المنظومة، والقدرة على التكيُّف والعمل بشكل فعَّال في مختلف الظروف، وقيادة التَّغيير وغيرها من المهام الرَّامية إلى خدمة المصلحة التعليميَّة.

وحسب اللائحة ستؤثِّر درجات التقييم المنخفضة على العلاوة السنويَّة والترقيات.

وجاءت درجات التقييم كالتالي:

– 5 من 90 حتى 100

– 4 من 80 حتى 89

– 3 من 70 حتى 79

– 2 من 60 إلى 69

– 1 أقل من 60