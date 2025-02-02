شكرا لمتابعة خبر عن تسهيلات جديدة للمقيمين في دول الخليج لأداء مناسك العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تسهيلات جديدة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لأداء مناسك العمرة، وذلك من خلال توفير عدة خيارات للحصول على التأشيرات المناسبة، وتشمل هذه الخيارات تأشيرة العمرة، تأشيرة المرور، والتأشيرة السياحية.

وأشارت الوزارة أنه يمكن للمقيمين الراغبين في أداء العمرة الحصول على تأشيرة العمرة عبر شراء باقات متكاملة من خلال منصة “نسك” الإلكترونية.

وتتيح تأشيرة المرور للمسافرين العابرين عبر المملكة، على متن الخطوط السعودية أو طيران ناس، فرصة أداء العمرة خلال فترة إقامتهم القصيرة.

كما يمكن الحصول على التأشيرة السياحية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية، والتي تسمح لحاملها بزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة.

وأكدت الوزارة على ضرورة إصدار تصريح لأداء العمرة عبر تطبيق “نسك” قبل الوصول إلى الحرم، وذلك لضمان تنظيم أداء المناسك وتسهيلها بما يحقق راحة وأمان الزوار والمعتمرين.