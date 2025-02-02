انت الان تتابع تعيين الصليع رئيسًا تنفيذيًا لشركة تطوير لتقنيات التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم (TETCO) عن تعيين المهندس فهد بن مشعان الصليع رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

ويتمتع فهد الصليع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات القيادة الإستراتيجية في القطاع التقني، وإدارة المشاريع الرقمية الكبرى، وتطوير الحلول التقنية الحديثة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الصليع رئيسًا تنفيذيًا لشركة تطوير لتقنيات التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.