السعودية | تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة في 16 فبراير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, يكرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميزّ في العمل الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مساء الأحد 17 شعبان 1446هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٥م بالرياض الفائزين في الدورة الثانية عشرة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي وعددهم ١٠ فائزين.

ويحل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضيفًا مكرمًا على حفل الدورة الـ١٢نظير الأدوار العالمية التي يضطلع بها تجاه العمل الإنمائي والخيري والإنساني عالميًا.

وأكد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد حمد المغلوث, ضرورة اكتشاف المزيد من المبدعين من أبناء وبنات الوطن وكل الجهات الحكومية والوقفية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، وتقديم التكريم اللائق بهم نظير جهودهم الإنسانية والوطنية تجاه المجتمع, مبينًا أن الحكومة الرشيدة تولي قطاع المسؤولية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي اهتمامًا بالغًا الذي يعد أحد أدوات تنمية المجتمع وتماسكه.

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