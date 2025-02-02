السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الدنمارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية مملكة الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.

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