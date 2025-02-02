شكرا لمتابعة خبر عن التزام الطلاب بالزي الوطني السعودي الأصلي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ اليوم الأحد، تطبيق الزي الوطني السعودي الأصيل في كافة المدارس الحكومية والأهلية لطلاب المرحلة الثانوية.

وألزمت وزارة التعليم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) بالنسبة للسعوديين، والتقيد بارتداء الثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية، وذلك طبقاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل ربط الأجيال الحالية والمُستقبلية بالهوية السعودية الأصيلة وتنشئتهم على الاعتزاز والافتخار بها.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الرسمي سيكون جزءًا من البيئة التعليمية، مبينة أن هذا القرار سيصاحبه حملات تعريفية وبرامج توعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور؛ لتعزيز فهم أهمية تطبيق الزي الوطني السعودي أثناء اليوم الدراسي ودوره في بناء الهوية الوطنية للأجيال القادمة.