الأمير بندر بن خالد الفيصل: الجنسية البريطانية خذيتها رميتها في الزبالة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على فائدة تناول التمر خاصة عندما يتحول لونه إلى الأسود، مشيراً إلى ارتفاع قيمته الغذائية.

وقال الخضيري عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “إذا تحول لون التمر (الضميد) بعد التخزين لفترة طويلة إلى اللون الأسود؛ فهذا يعني أن نسبة المعادن الصحية فيه قد زادت، وبالذات الحديد بنسبة أعلى.”

وتابع الخضيري: “مضادات الأكسدة الصحية المفيدة، ثم المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، لذا فهو خيار صحي وغير ضار بل تزيد فائدته (بكيفك سواء تستسيغه أو لا).”