اخبار السعوديه

وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا