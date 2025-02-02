شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.