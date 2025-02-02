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ولي العهد يستقبل رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع

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واس- الرياض 0 تبليغ

ولي العهد يستقبل رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
ووصل الرياض اليوم، الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

أحمد الشرع في المملكة

وسبقت زيارة الرئيس السوري، زيارة رسمية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.
كما زار وفد وزاري سوري المملكة ترأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، نقل خلالها الرؤية الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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