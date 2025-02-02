شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة، ضمن نطاق جهودها المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في البيئة العمرانية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط في الحيين، حيث جرى رصد 263 مبنى في حي الفيصلية و88 مبنى في حي الربوة، ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في مختلف أحياء المدينة، بهدف تقليل المخاطر المحتملة على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان السلامة العامة.

ودعت الأمانة أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشددة على ضرورة حضور المالك أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية:

الهوية الوطنية.

مستندات الملكية.

رخصة البناء.

يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، حيث تؤكد الأمانة على أهمية تعاون الجميع لتسريع الإجراءات، حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة. يُذكر أن الأمانة سبق وأن نفذت حملة مماثلة في حي الفاروق، ضمن نطاق بلدية الجامعة، حيث تم رصد عدد من المباني المهددة بالانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار خطتها الشاملة لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط في مختلف أحياء جدة.