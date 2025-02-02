شكرا لمتابعة خبر عن الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة الرياض.

وأوضحت أن الانحراف المفاجئ تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الرياض، يليه استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة وعدم ترك مسافة كافية.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.