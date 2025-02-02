دعوات بمقرر واحد في اليوم للاختبارات المركزية

مع تطبيق الاختبارات المركزية في الفصل الدراسي الثاني، وبدء اعتماد الإدارات التعليمية في مختلف المناطق والمحافظات، لصفوف: الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط لأدائها، انطلقت دعوات طلبة وأولياء أمور طلبة، بإعداد كل مدرسة في المرحلتين «الابتدائية، والمتوسطة» لجداول الاختبارات النهائية، باختبار الطالب في مقرر واحد فقط في اليوم للمقررات المستهدفة في الاختبارات المركزية.

ذوو الإعاقة

أكدت الإدارات التعليمية، عدم تطبيق الاختبارات المركزية على المدارس المتميزة في نواتج التعلم، وكذلك طلاب قسم «ذوي الإعاقة، والتعليم المستمر»، ويعد معلم المقرر المستهدف في الاختبارات المركزية أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني: «الدور الأول، وبديله، والدور الثاني» وفق التعليمات المنظمة مثل باقي المواد الأخرى.

كانت الإدارات التعليمية، حددت المقررات الدراسية، المزمع تطبيق فيها الاختبارات المركزية في الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الدراسي الجاري لجميع مدارس البنين والبنات، وتنوعت المقررات بين الإدارات التعليمية، وهي: الرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية. الصفوف المستهدفة

أكد أولياء أمور، خلال أحاديثهم لـ«دوت الخليج»، أن تطبيق الاختبارات المركزية في مدارس التعليم العام، يعتبر المرة الأولى لطلاب الصفوف المستهدفة، وأن شريحة كبيرة من الطلاب، يعيشون حاليًا، حالة من القلق من الاختبارات، باعتبار أن الأمر جديد، عليهم، ولم يسبق تجربته، والتعامل معه، لذلك، قد يتطلب من الطلاب وأسر الطلاب داخل المنازل، بذل المزيد، لمساعدة الطلبة في اجتياز هذه الفترة، وتحقيق النجاح والتفوق، مضيفين أن غالبية الاختبارات الفترية في منتصف الفصل الدراسي، بواقع مقرر واحد في اليوم الواحد، والأجدر، استمرار تطبيق ذلك في اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

فترة قصيرة

أضافوا، أن تخصيص مقرر واحد في جدول الاختبار، يقلل من إمكانية تشتت المعلومات عند الطلبة أثناء المراجعة، والتركيز في استذكار ومراجعة مقرر واحد فقط، بيد أن تخصيص أكثر من مقرر في اليوم الواحد، سيكون مرهق كثيرًا للطلاب، بمراجعة مقررين دراسيين في فترة زمنية قصيرة، وبالأخص في الـ 4 أيام، التي تعقب يوم الأحد، فيصعب على الطالب مراجعة مقررين في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لمحدودية وقت المراجعة لليوم التالي، بعد أداء اختبارين في فترتين متتاليتين، وخروج الطلبة من المدرسة بعد الساعة الـ 11 صباحًا (تبعًا لزمن الإجابة المخصص للمقررات الدراسية الأخرى).

المراحل المتبقية للاختبارات المركزية

01 - إدخال النماذج الاختبارية في نظام «اختبار».

02 - توزيع النماذج الاختبارية بشكل عشوائي على إدارات التعليم كمحكم خارجي.

03 - دخول مديري المدارس إلى نظام «اختبار» وطباعة النماذج الاختبارية ونماذج التصحيح وحفظها حتى يوم التطبيق.

04 - تصحيح الاختبار وفق نموذج التصحيح المعتمد.

05 - رصد النتائج في نظام نور وتحليلها بغرض تطوير الممارسات التعليمية

06 - تحليل نتائج الاختبارات وفحص الدرجات واستخراج البيانات.