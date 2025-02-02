السعودية | “الدفاع المدني”: ثلاثة مسببات لحرائق التماس الكهرباء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنبًا لحوادث حرائق الالتماس الكهربائي.

وحددت المديرية أبرز (3) أسباب لوقوع حرائق التماس الكهربائي، وهي: التوصيلات الرديئة، وتحميل المقباس أحمالًا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

وتدعو المديرية العامة باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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