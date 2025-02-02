السعودية | الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية عشرة لبرنامج الدبلوم المُشارك المبتدئ بالتوظيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في الدفعة الثانية عشرة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 8 تخصصات تدريبية هي: (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي).

وتهدف تلك التخصصات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي: (الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن).

ويأتي التنوع التدريبي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا بصفتها الدفعة الثانية عشرة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: (https://sla.edu.sa/ar) الذي يستمر حتى 16 شعبان 1446هـ الموافق 15 نوفمبر 2025، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 6 ذو القعدة 1446هـ الموافق 4 مايو 2025م، وستكون حضوريًا في مقر الأكاديمية في فرع المنطقة الوسطى (الرياض)، أو فرع المنطقة الغربية (جدة)، أو فرع المنطقة الشرقية (الجعيمة) حسب الشواغر المتاحة.

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