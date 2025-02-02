شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الثامنة مساءً.. "الأرصاد" يُنبِّه من أمطار غزيرة على عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة أبها.

وقال المركز إن حالة الطقس تشمل محافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.



أمطار جازان



كم نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان.

وأوضح أن حالة الطقس في منطقة جازان تشمل محافظات الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كم نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان.وأوضح أن حالة الطقس في منطقة جازان تشمل محافظات الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس المملكة اليوم



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.