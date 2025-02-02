- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ”الزراعة الذكية“.. الفضلي: المملكة رائدة في الحلول الزراعية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالطفرة غير المسبوقة التي حققتها المملكة في القطاع الزراعي، مُؤكدًا على دور التقنيات الحديثة التي تعتمدها شركات القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة الزراعية وترشيد استخدام المياه.
ونوّه الفضلي بإشادة مجلس الوزراء بجهود الوزارة التي أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي للعديد من الإنجازات، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات والمحاصيل الزراعية، مما يُساهم في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وخلال زيارته الميدانية، أعرب المهندس الفضلي عن دعم الوزارة للمشاريع الزراعية المُبتكرة التي تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، داعيًا إلى استمرار الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع نطاق هذه التقنيات وتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في الحلول الزراعية الذكية والمستدامة.
والتقى المهندس الفضلي بقيادات المنظومة ومسؤولي الشركات واستمع إلى شرح مُفصل حول خططها المستقبلية، كما قام بجولة ميدانية في قطاعات وإدارات الشركات، واطلع على المرافق الإنتاجية الحديثة التي تُسهم في تعزيز وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام طرق تقنية حديثة.
ونوّه الفضلي بإشادة مجلس الوزراء بجهود الوزارة التي أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي للعديد من الإنجازات، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات والمحاصيل الزراعية، مما يُساهم في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
تعظيم الإنتاج الزراعيجاء ذلك خلال زيارته لعدد من شركات القطاع الخاص الرائدة في التقنيات الزراعية الحديثة في الرياض، حيث اطّلع ميدانيًا على مستجدات مشاريع الزراعة المغلقة التي تعتمدها هذه الشركات، والتي تهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل، بما يُعزز كفاءة الموارد ويُحقق الاستدامة في القطاع.
وخلال زيارته الميدانية، أعرب المهندس الفضلي عن دعم الوزارة للمشاريع الزراعية المُبتكرة التي تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، داعيًا إلى استمرار الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع نطاق هذه التقنيات وتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في الحلول الزراعية الذكية والمستدامة.
والتقى المهندس الفضلي بقيادات المنظومة ومسؤولي الشركات واستمع إلى شرح مُفصل حول خططها المستقبلية، كما قام بجولة ميدانية في قطاعات وإدارات الشركات، واطلع على المرافق الإنتاجية الحديثة التي تُسهم في تعزيز وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام طرق تقنية حديثة.