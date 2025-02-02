شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يدعم 20 مشروعًا رياديًا بقيمة 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

تمكين رواد الأعمال

تمويل وتمكين

الدمام - شريف احمد - اختتم بنك التنمية الاجتماعية فعاليات المعسكر التدريبي لإحدى المحافظ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية، الذي استمر لمدة 5 أيام في منطقة الرياض.حيث أسفر المعسكر عن دعم 20 مشروعًا رياديًا بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين ريال، مع سقف تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال لكل مشروع، من إجمالي قيمة المحفظة البالغة 30 مليون ريال والتي كانت بالتعاون مع إحدى شركات توصيل طلبات الطعام.وقد تولى البنك إدارة المحفظة التمويلية من خلال دراسة جدوى المشاريع، وصرف التمويل، ومتابعة المشاريع لضمان استدامتها، ضمن نموذج متكامل يهدف إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال.وتضمنت فعاليات المعسكر تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة، بما فيها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، والتدريب على تقديم العروض الاستثمارية، ما يمهد لهم دخول السوق بثقة ومرونة، وتطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة والاستدامة، حيث يأتي هذا التدريب في إطار شراكة استراتيجية مع إحدى شركات توصيل طلبات الطعام، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين رواد الأعمال في القطاع اللوجستي الواعد.وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، م. سلطان الحميدي، إن المحفظة ليست مجرد أداة تمويلية، بل هي منظومة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والريادة بين الشباب السعودي، ومن خلال إدارة البنك للمحفظة، يعمل البنك على تحقيق أثر مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا حقيقية للشباب الطموح.وأشار إلى أن هدف البنك من إطلاق محفظة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية هو إعداد نموذج رائد لتوفير إطار منظم يتيح للشركات المساهمة بفعالية في تنمية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.كما أوضح م. الحميدي، أن إنجازات بنك التنمية الاجتماعية لا تقف عند حدود التمويل المالي، بل تمتد لتشكل منظومة من الخدمات غير المالية، تثري قدرات رواد الأعمال وتهيئ لهم سبل النجاح والتمكين، من خلال البرامج الاستشارية المتخصصة، والإرشاد المهني، والتدريب.وأبان م. الحميدي، أن قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة عماد الاقتصاد الوطني، ومنذ تأسيسه، بلغ حجم التمويل الذي قدمه البنك لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحُر 43 مليار ريال.