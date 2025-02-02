شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية السورية يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية له والان نبدء بالتفاصيل

زيارة وزير الخارجية إلى سوريا

العلاقات السعودية السورية

دعم السعودية لسوريا

الدمام - شريف احمد - وصل الرياض اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية والوفد المرافق. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.وسبقت زيارة الرئيس السوري، زيارة رسمية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري السيد أحمد الشرع، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.كما زار وفد وزاري سوري المملكة ترأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، نقل خلالها الرؤية الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات.ودعا وزير الخارجية، خلال زيارته إلى سوريا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل عاجل.وأضاف سمو وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة: واثقون من عبور السوريين لهذه المرحلة المفصلية بنجاح وبما يكفل تحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء.وتابع سموه: مستمرون في عملنا مع الدول ذات العلاقة حتى ترفع العقوبات عن سوريا، وبدعم المملكة والأشقاء العرب.. "ستعود سوريا إلى موقعها الطبيعي" سياسيًا واقتصاديًا بما يعزز استقرار المنطقة وأمنها.وقال سموه: نثمن الحس العالي بالمسؤولية لدى الشعب السوري، ونثمن ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من خطوات إيجابية نحو نبذ الإرهاب والابتعاد عن أعمال الانتقام.