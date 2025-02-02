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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية السورية يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية له والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل الرياض اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية والوفد المرافق. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما زار وفد وزاري سوري المملكة ترأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، نقل خلالها الرؤية الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات.
ودعا وزير الخارجية، خلال زيارته إلى سوريا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل عاجل.
وأضاف سمو وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة: واثقون من عبور السوريين لهذه المرحلة المفصلية بنجاح وبما يكفل تحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء.
زيارة وزير الخارجية إلى سورياوسبقت زيارة الرئيس السوري، زيارة رسمية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري السيد أحمد الشرع، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.
كما زار وفد وزاري سوري المملكة ترأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، نقل خلالها الرؤية الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات.
ودعا وزير الخارجية، خلال زيارته إلى سوريا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل عاجل.
وأضاف سمو وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة: واثقون من عبور السوريين لهذه المرحلة المفصلية بنجاح وبما يكفل تحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء.