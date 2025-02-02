شكرا لمتابعة خبر عن شركة المياه تعقب على مانشرت صدى عن مشاريع الصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقب القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية على ما نشرت صحيفة “صدى”، حول تعطل مشروع الصرف الصحي في جازان.

وردت الشركة على المقال المنشور في “صدى” قائلة:

نود في البداية أن نشكر لصحيفة صدى الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الجنوبي في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وبشأن المقال المنشور في صحيفتكم بتاريخ 21 يناير 2025 للكاتب عبد الله العامري بعنوان: “مشاريع الصرف الصحي” فإننا نوضح لكم بأن الكاتب جمع بين مشروعات الصرف الصحي والمعالجة البيئية، ومشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول التي هي من اختصاص جهات خدمية أخرى.

وبناءً عليه، وجب الإيضاح فيما يقع ضمن اختصاص شركة المياه الوطنية، ومنها مشروعات الصرف الصحي والمعالجة البيئية لرفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، فقد تم تنفيذ أكثر من (31) مشروعًا للصرف الصحي والمعالجة البيئية بمحافظات متفرقة في منطقة جازان، حيث تضمنت تنفيذ (19) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بإجمالي سعات تصميمة تتجاوز (154) ألف متر مكعب يوميًا، وبأطوال شبكات للصرف الصحي تزيد على (1,086) كيلو مترًا طوليًا، كما يجري تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في مواقع ومحافظات متفرقة بمنطقة جازان عددها (13) مشروعًا، تتمثل في تنفيذ محطات معالجة، وشبكات صرف صحي بسعة تتجاوز (18) ألف متر مكعب يوميًا، وأطوال شبكات تزيد على (287) كيلو مترًا طوليًا، كما يجري العمل على طرح وترسية (12) مشروعًا لشبكات تجميع الصرف الصحي بأطوال تزيد على (781) كيلو مترًا طوليًا.

وتفيد الشركة أنه يتم حاليًا تقديم الخدمة في جميع محافظات المنطقة، وذلك من خلال اتفاقية تقديم الخدمات البيئية في مجال نزح مياه الصرف الصحي ونقلها وتفريغها عبر خدمة صهريج (بيئتي) بأسعار موحدة وثابتة، ويمكن طلب الخدمة عبر قنوات الشركة الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

وتؤكد الشـركة مضيها قدمًا في خدمة المستفيدين بشكل مباشر عبر قنواتها الرقمية دون الحاجة لزيارة فروعها. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.