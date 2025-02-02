شكرا لمتابعة خبر عن المسند: فلكياً غرة رمضان السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن السبت الموافق الأول من مارس هو غرة شهر رمضان فلكيًا.

وقال الدكتور عبدالله المسند، يقترن القمر بالشمس عند الساعة 03:46 قبل فجر يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 28 فبراير، وعليه يكون للهلال مكث مساء يوم الجمعة في الأفق الغربي يمتد نحو 33 دقيقة وفقاً لأفق مكة المكرمة،ما يُرجِّح إمكانية رصده إن صفت الأجواء من الغيوم والغبار.

وأضاف: وعلى هذا يكون غرة شهر رمضان يوم السبت الموافق للأول من شهر مارس، وسيكون هناك ازدلاف في الشهر بمعنى: سيدخل شهر رمضان وشهر مارس في يوم واحد.

وتابع: وموعد اكتمال القمر بدراً صباح الجمعة 14 رمضان (14 مارس) عند الساعة 09:56ص، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان 29 يوماً، ويكون يوم العيد الأحد الموافق 30 مارس وفقاً للحساب الفلكي.