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الدعليج: خلال زيارتي لـ مطار سنغافورة لفت انتباهي لافتة وعزمت على تكرارها بالمملكة .. فيديو

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الدعليج: خلال زيارتي لـ مطار سنغافورة لفت انتباهي لافتة وعزمت على تكرارها بالمملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعليج، موقفًا خلال زيارته عام 1989 لـ مطار سنغافورة عندما شاهد لوحة كتب فيها ” رحلتك من باب الطائرة إلى مغادرة المطار لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة”؛ ليقرر بعدها تكرار التجربة في المملكة.

وقال الدعليج خلال لقاء له على بودكاست ثمانية :” وجدت شعار خلال زيارتي لـ مطار شنغافورة خلال رحلة قمت بها، مكتوب فيه رحلتك من باب الطائرة إلى مغادرة المطار لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة”، مؤكدًا أن هذا الهدف الذي يسعى اليوم إلى تحقيقه.

واستعرض خلال اللقاء تجربة سائح خلال زيارته للمملكة وهو يعبر عن السرعة الكبيرة في الإجراءات، لافتًا أنه حصل على التأشيرة في 5 دقائق فقط قائلاً:” هذه أسرع عملية جوازات مررت بها على الإطلاق على الرغم من أن معظم الموظفين نساء .”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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