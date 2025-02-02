3400 جولة رقابية بالطائف

نفذ مراقبو أمانة الطائف خلال شهر ديسمبر الماضي 3400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية؛ بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلك، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية الاشتراطات البلدية الصحية، ومدى امتثالها لتعليمات البلدية لحفظ أمن وسلامة الغذاء. وشملت الجولات أكثر من 25 ألف منشأة ومرفق لها علاقة بصحة المواطنين والمقيمين.

وقد أسفرت الجولات الرقابية المفاجئة عن رصد العديد من مخالفات الاشتراطات الصحية، التي تنوعت ما بين عدم حصول العمالة على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، وعدم اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، والعديد من الملاحظات على مواقع تحضير الأطعمة، وجرى أخذ العديد من العينات الغذائية والمشروبات، لتحليلها مخبريًا والتأكد من مطابقتها المعايير اللازمة.