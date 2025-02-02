3400 جولة رقابية بالطائف

وقد أسفرت الجولات الرقابية المفاجئة عن رصد العديد من مخالفات الاشتراطات الصحية، التي تنوعت ما بين عدم حصول العمالة على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، وعدم اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، والعديد من الملاحظات على مواقع تحضير الأطعمة، وجرى أخذ العديد من العينات الغذائية والمشروبات، لتحليلها مخبريًا والتأكد من مطابقتها المعايير اللازمة.
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