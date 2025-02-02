نمو مخالفات مواقف المعاقين

دراجات مخالفة
فاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والشرقية، ومكة المكرمة بـ48%.
وسجلت منطقة القريات أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بإجمالي 7 دراجات مخالفة بـ0.13%، كأقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت نجران والحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 9 مخالفات لكل منهما بـ0.17%، والباحة وحائل ثالثًا، بإجمالي 10 مخالفًا مخالفات بـ0.19%، والجوف رابعًا، بإجمالي 16 مخالفة بـ0.30%، وتبوك خامسًا، بإجمالي 18 مخالفة بـ0.34%، والطائف سادسًا، بإجمالي 36 مخالفة بـ0.68%.
وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في الدراجات الآلية المضبوطة، إذ بلغ إجمالي الدراجات المضبوطة 2939 دراجة بـ56%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1169 دراجة بـ22%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 408 دراجة بـ8%، والشرقية رابعًا، بـ 248 دراجة مشكلة 5%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 171 دراجة بـ3%، والقصيم سادسًا، بإجمالي 82 دراجة آلية مخالفة بـ2%، وعسير سابعًا، بإجمالي 70 دراجة آلية مخالفة بـ1.33%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 52 دراجة آلية مخالفة بـ1%.
أكثر المناطق مخالفات للدراجات الآلية
الرياض 56%
جدة 22%
مكة المكرمة 8%
الشرقية 5%
المدينة المنورة 3%
أقل المناطق
القريات 0.13%
نجران والشمالية 0.17%
الباحة وحائل 0.19%
الجوف 0.30%
تبوك 0.34%
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