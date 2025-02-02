نمو مخالفات مواقف المعاقين

استنفرت ‏إدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، جهودها في تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، والتي أثمرت عن انخفاض مخالفات الدراجات الآلية بـ13%، إذ ضبطت إدارات المرور في الفترة من 19-25 من شهر يناير الماضي 5254 دراجة آلية مخالفة، مقارنة بضبطيات شهر ديسمبر من العام الماضي، التي بلغت 5981 دراجة آلية مخالفة، في وقت ضبطت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة 2185 مركبة مخالفة نهاية الأسبوع الماضي والتي سجلت نموًا بـ1%، من خلال قيام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

دراجات مخالفة

فاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والشرقية، ومكة المكرمة بـ48%.

وسجلت منطقة القريات أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بإجمالي 7 دراجات مخالفة بـ0.13%، كأقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت نجران والحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 9 مخالفات لكل منهما بـ0.17%، والباحة وحائل ثالثًا، بإجمالي 10 مخالفًا مخالفات بـ0.19%، والجوف رابعًا، بإجمالي 16 مخالفة بـ0.30%، وتبوك خامسًا، بإجمالي 18 مخالفة بـ0.34%، والطائف سادسًا، بإجمالي 36 مخالفة بـ0.68%.

وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في الدراجات الآلية المضبوطة، إذ بلغ إجمالي الدراجات المضبوطة 2939 دراجة بـ56%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1169 دراجة بـ22%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 408 دراجة بـ8%، والشرقية رابعًا، بـ 248 دراجة مشكلة 5%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 171 دراجة بـ3%، والقصيم سادسًا، بإجمالي 82 دراجة آلية مخالفة بـ2%، وعسير سابعًا، بإجمالي 70 دراجة آلية مخالفة بـ1.33%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 52 دراجة آلية مخالفة بـ1%.

أكثر المناطق مخالفات للدراجات الآلية

الرياض 56%

جدة 22%

مكة المكرمة 8%

الشرقية 5%

المدينة المنورة 3%

أقل المناطق

القريات 0.13%

نجران والشمالية 0.17%

الباحة وحائل 0.19%

الجوف 0.30%

تبوك 0.34%