3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 /7 / 1446هـ الموافق 23/ 1 / 2025م إلى 29 /7 / 1446هـ الموافق 29 /1 / 2025م، عن ضبط 3134 امرأة مخالفة. - المخالفون 21564 - الإقامة 13883 - أمن الحدود 4668 - نظام العمل 3013 المتسللون - 1477 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %41 يمنيون. - %55 إثيوبيون. - %4 جنسيات أخرى. - 90 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 18 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 34680 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 31546 رجلا. - 3134 امرأة. - 27227 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 2317 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 10295 رحلوا.



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