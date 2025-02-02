التبغ ومشتقاته يتصدران ضبطيات المنافذ الجمركية

مواد مخدرة
شملت الأصناف المضبوطة 55 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، بالإضافة إلى 755 من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2234 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 50 حالة لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
إحكام الرقابة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت نفسه الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية «1910» أو عبر البريد الإلكتروني «1910zatca.gov.sa» أو الرقم الدولي «009661910».
أصناف مضبوطة
- مواد مخدرة
55
- مواد محظورة
755
- التبغ ومشتقاته
2234
- مبالغ مالية
50
- أسلحة ومستلزماتها
8
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