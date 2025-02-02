"المرور" : الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2025, 9:40 صباحاً

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة الرياض. وأوضحت أن الانحراف المفاجئ تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الرياض، يليه استخدام السائق بيده جهازًا محمولاً (الجوال) أثناء قيادة المركبة وعدم ترك مسافة كافية. ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

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