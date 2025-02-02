الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية له

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل قبل قليل إلى الرياض الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة رسمية له.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية، من المنتظر أن يلتقي أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في الرياض سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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