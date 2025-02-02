باخشب يتوج بطلا بعد فوزه بالمركز الأول في سباق الأساطير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توّج بطل الراليات السعودي عبد الله باخشب بطلا في فئة سباق الأساطير التي أقيمت هذا العام بشكل استثنائي ضمن رالي حائل تويوتا الدولي 2025 في نسخته العشرين.

بعد يومين حافِلِيْن بالحماس والإثارة بين أساطير الراليات لم يتوقعها المراقبون، حيث نجح باخشب بحصد المركز الأول في ختام المرحلة الثانية والأخيرة التي انطلقت صباح يوم السبت مسجلا زمنا إجماليا قدره 4.40.10 ساعة، في حين جاء بعده في المركز الثاني المتسابق عيسى الدوسري بفارق 05.30.53 ساعة، فيما حل أحمد الصبان في المركز الثالث بتوقيت وقدره 05.45.05 ساعة.

وشارك نخبة من أساطير الراليات في السباق بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق الرالي، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل وعبد الله باخشب، وأحمد الصبان، وحسن جميل، والعماني حمد الوهيبي، وعيسى الدوسري، وحسن جميل الذي يشارك لأول مرة في رالي حائل تويوتا الدولي والسعودي فرحان الشمري (الفائز بأول نسخة لرالي حائل).

وشهد اليوم الختامي للسباق حادث ادي الى انقلاب سيارة الأمير خالد بن سلطان ولكن بعزيمته واصراره استطاع ان يكمل السباق ويحل في المركز الرابع بتوقيت 05.48.24 ساعة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد السباق، أعرب الكابتن عبد الله باخشب عن سعادته بتحقيق لقب فئة الأساطير وأشار انه لم يتوقع الفوز وخاصا بعد غيابه عن رياضة الراليات لمدة 15 عام.

وقال: " كنت اتبع استراتيجية التمهل حتى أستطيع تخطي الأمير خالد وبقية الزملاء والحمدالله نجحت واستطعت الوصول اولاً وحصد اللقب".

فيما هنأ الأمير خالد بن سلطان الكابتن عبد الله باخشب وقال: " عبد الله استطاع بخبرته الفوز بالتحدي وهذا ليس بغريب عليه كبطل صاحب القاب وإنجازات".

اما بخصوص الحادث الذي تعرض له الأمير خالد والذي تسبب في تضرر سيارته وعدم قدرته على المنافسة، أضاف قائلاً: " الحمدالله أننا طلعنا بالسلامة من هذا السباق، وأعدكم بالتتويج بالرالي القادم والتحدي لازال قائم مع الكابتن عبد الله باخشب والمتسابقين الاخرين".

وعبر المشاركون الاخرين في السباق عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدين أنه شكل فرصة رائعة لاسترجاع الماضي ومتطلعًين لتقديم أفضل ما لديهم في حالة إقامة هذا السباق المميز في الأعوام المقبلة.