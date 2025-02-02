شكرا لمتابعة خبر عن فتاة مغربية لوزير الشؤون الإسلامية: كنتم في أحسن مقام للاستضافة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرت فتاة مغربية مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، موجهة فيها الشكر للمملكة على حسن استضافتها هي وواتها أثناء أدائهما العمرة.

ووجهت الفتاة المغربية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على حسن الاستضافة.

وأوضحت أن والدتها لم يسبق لها السفر خارج المغرب، وكان سفر الأول إلى الحرمين وهي سعيدة للغاية، مؤكدة أنهما لم يجدا نقاط تقصير خلال رحلتهما.