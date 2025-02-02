شكرا لمتابعة خبر عن طائرة سعودية تنقل أحمد الشرع والشيباني من سوريا إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى المملكة، اليوم الأحد، بصحبة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، وذلك على متن طائرة سعودية تنقلهما من دمشق إلى الرياض.

ويقوم أحمد الشرع، بزيارة للمملكة كأول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا مساء الأربعاء إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.